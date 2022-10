Wolke Hegenbarth traut ihrer Beziehung kein zweites Kind zu

«Mein Sohn Avi hat ein Jahr lang nicht mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen. In schlimmen Phasen ist er alle 45 Minuten aufgewacht. Ich habe ihn wochenlang nachts von drei bis fünf Uhr morgens durch die Wohnung getragen, immer um unseren Küchenblock herum. In der Sekunde, in der ich mich setzte, war er wieder wach», offenbart Hegenbarth. Und macht kein Geheimnis daraus, dass sie diese Zeit physisch und mental an ihre Grenzen gebracht hat.