Wusstet ihr, dass Babys im Bauch weinen?

3. Der Gleichgewichtssinn ist ein Kinderspiel

Ab rund der 17. Schwangerschaftswoche merken es Ungeborene, wenn die Mutter ijhre Position wechselt. Was am Anfang etwas verwirrend sein kann, gleichen die Ungeborenen schon bald aus. Ab der 32. Schwangerschaftswoche ist ihr Gleichgewichtssinn so entwickelt, dass sie es schaffen, stets eine bequeme Position einzunehmen.