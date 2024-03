So erzählt Xenia, dass ihr unterstellt wird, dass sie Kinder hasst. «Das ist nicht wahr», kontert sie. Nur weil sie keine Kinder will, und auch nie welche wollte, heisst das nicht, dass sie sie nicht mag. Xenia betont, dass sie sich aus absolut eigener Entscheidung für ein Leben ohne Nachwuchs entschieden hat und dass sie, je älter sie wird, sich nur noch sicherer ist, dass das absolut richtig ist so.