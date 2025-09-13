Yangzom Brauen begleitet ihr Grosi Mola dokumentarisch in den Tod

Aus dieser letzten Reise entsteht schliesslich der Film «Mola – eine tibetische Geschichte von Liebe und Verlust», der derzeit in den Kinos läuft. Für die Familie ist es mehr als ein Werk. «Es trägt ein Stück tibetischer Kultur in die Welt hinaus, damit sie nicht in Vergessenheit gerät», sagt Sonam merklich stolz. Und doch, ein leicht mulmiges Gefühl schwingt bei ihr seit dem Abschied ihrer Mutter mit: «Der Tod ist nun für mich präsenter denn je. Nun ist für mich fassbar, dass unsere Zeit endlich ist und auch mir nicht mehr viel bleibt.» Yangzom hebt die Augenbrauen und blickt zu ihrer Mama. «Wenn du nach Mola kommst, hast du ja noch 30 Jahre», sagt sie schmunzelnd. Sonam winkt ab. «Ach, was. Sie hat viel gebetet, intensiv geglaubt und war im Reinen mit sich. Ich nicht.» Wo soll ihre letzte Reise hinführen? «Auch ich werde wohl in meine Heimat nach Tibet reisen wollen. Das ist ein spezielles Gefühl tief in meinem Herzen.» – «Wenn du das willst, werden wir alles daransetzen, dass das möglich wird», verspricht Yangzom.