Doch wie es scheint, konnten Jimi und Yeliz ihrer Tochter zuliebe das Kriegsbeil begraben. Wie Yeliz in einer Fragerunde auf Instagram verrät, war Jimi Blue sogar bei der Geburt von Snow Elanie dabei. Wegen den geltenden Corona-Massnahmen habe er nicht von Anfang an an ihrer Seite sein können, doch um 13.30 habe man den werdenden Vater zu ihr gelassen. Um 17.30 Uhr kam Snow Elanie dann zur Welt.