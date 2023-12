Stillst du Stella?

Ja, das mache ich. Für mich gehört das einfach dazu, wenn das Stillen funktioniert. Beim Stillen handelt es sich um die Nahrung, die die Natur vorgesehen hat und die für Babys am gesündesten uns besten ist. Ich bin vor allem auch in Zeiten von Corona so dankbar darum. Auch Lily hatte mit drei Monaten Corona. Die Muttermilch passt sich jeweils den Bedürfnissen des Kindes an. Ist also auch vor allem bei Infekten so Gold wert.