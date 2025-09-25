Zehn Dinge, um die ich euch SO beneide!

Spontani...was?

Ganz spontan mit den Nachtzug nach Paris fahren oder einfach mal ins Blaue kündigen und ein paar Monate verreisen? Für euch ist nichts eine Mission Impossible. Habt ihr Bock, euer Leben zu ändern, oder am Abend einfach ins Kino zu gehen, könnt ihr das machen. Bei uns Eltern steht Spontaneität für: ein Kind entscheidet sich um 18:07 Uhr, dass es jetzt sofort in die Badewanne MUSS, obwohl wir gerade Znacht essen. Aber hey, ich will hier nicht rummotzen: Spontane Kinobesuche gibts auch bei uns – allerdings mit Paw Patrol oder Minions, Popcorn auf dem Boden und einem Kind, das irgendwann halb nackt im Saal rumläuft, weil es «zu heiss» hat.