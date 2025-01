Zehn Tipps, damit Paar-Liebe nicht an Elternschaft zerbricht

4. Ehrlichkeit schafft Klarheit und Klarheit schafft Sicherheit

Man soll auch während der Rosa-Brille-Phase ehrlich zueinander sein. Sind wir frisch verliebt, verbiegen wir uns gerne. So besuchen wir zum Beispiel einen Eishockeyspiel, obwohl wir Eishockey nicht mögen. Da ist es wichtig von Anfang an zu sagen, dass der Partner unbedingt gehen soll und man selbst dafür daheim einen gemütlichen Abend verbringt oder sonst was unternimmt.