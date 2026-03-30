Seit Pfisters Wahl fährt die Leiterin einer medizinischen Massagepraxis zweimal pro Woche von Baar nach Bern, wo der Bundesrat eine Wohnung hat. «Dann koche ich für Martin gern etwas zum Znacht», sagt sie. Über politische Geschäfte würden sie selten sprechen, dafür schweife der Blick häufig über den Tellerrand hinaus. «Cacilda sieht die Welt anders. Das ist erfrischend», sagt Pfister.

Oft zu Besuch ist die jüngste Tochter Isabel (22) die an der Uni Bern Jura studiert. «Ich geniesse es natürlich, dass ich Mama und Papa wieder in der Nähe habe.» Sohn Samuel, der in Luzern Wirtschaftsingenieurwesen studiert, telefoniert dafür öfter mit seinem Papa. «Ich weiss inzwischen genau, um welche Zeit es abends passt.» Sie unterhalten sich über die Fussballmatches des 24-Jährigen in der Regionalliga – das Militär hingegen sei nicht mehr so oft Thema wie noch vor einem Jahr, als Samuel gerade seinen ersten WK als Offizier abschloss.