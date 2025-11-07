Als Benjamin selbst noch ein Kind war, musste er, wenn er einen Film gucken wollte, zu den Nachbarn. Heisenberg ist mit vier Geschwistern in einem kleinen bayrischen Dorf in der Nähe von Würzburg aufgewachsen. «Bei uns Zuhause gabs keinen Fernseher. Meine Eltern hatten das Gefühl, das sei zu viel Berieselung.» Flimmerte jedoch in der Nachbarschaft die Glotze, tauchte Benjamin völlig in die für ihn faszinierende Filmwelt ein. «Ich sass da wie ein hypnotisierter Hase vor der Schlange.» Später, als Jugendlicher, habe es ihn so oft wie möglich ins Kino gezogen, wo er vor allem Filmklassiker sah, die er sonst nie zu sehen bekommen hätte.