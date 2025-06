Zwei auf einen Streich

Turnen liegt der Familie Weber aus Pfyn TG im Blut. Im Fall der eineiigen Zwillinge sogar in der Wiege. Anita und Monika kamen in der Nacht auf den 19. Juni 1978 in Frauenfeld TG zur Welt, just an dem Wochenende, als das Eidgenössische Turnfest (ETF) in Genf stattfand. Nur einer konnte bei der Geburt nicht dabei sein: Papa Paul. Während Käthi in den Wehen lag, war er mit der Männerriege beim Eidgenössischen-Empfang in Genf. Von seinem Vaterglück erfuhr er am nächsten Morgen per Zettel auf dem heimischen Küchentisch. «Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht», sagt der Landwirt, der zuletzt 1984 am ETF in Winterthur ZH dabei war. «Das war eine andere Zeit. Handys gabs keine.»