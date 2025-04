Zwei im Doppelpack

Es ist eng in der Küche der Bottis. Von jedem Stuhl aus brauchts nur einen Griff – zum Kühlschrank, zum Brotbrett, zur Kaffeemaschine. Wie jeden Morgen um neun Uhr «zmörgeled» die vier Bottis am Küchentisch. Dann diskutieren sie, warum am Vorabend beim «Brändi Dog»-Spielen schon wieder das Team Dario/Beatrice gewonnen hat, zudem wird das Tagesprogramm festgelegt. Aufgetischt hat Angelo, er ist seit sechs Uhr auf den Beinen, die Frauen sind erst vor ein paar Minuten heruntergekommen. Beim Brotschneiden hält Beatrice kurz inne, gibt ihrem Schwager «es Schmützli»: «Angelo ist ein Schatz! Der Fels in der Brandung, er hält den Laden zusammen.» Angelos Frau Evelyn nickt, ihre Stimme klingt fester als die ihrer Schwester: «Aber de Dario esch au en Gäbige!» Dario reicht seiner Schwägerin das Konfiglas. «Wir habens immer gut und lustig zusammen. Wir sind unzertrennlich, ein Viererbund.» Geheimnisse habe keiner vor den anderen, «ausser die ganz top secrets». Neid und Eifersucht gebe es bei ihnen nicht. «Richtig Streit hatten wir noch nie. Als Zwilling lernst du früh, zu teilen und dich dem anderen anzupassen.»