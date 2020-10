Einerseits, weil ihr der lange Arbeitsweg ein schlechtes Gewissen bereitet. Andrerseits, weil sie oft einfach viel zu müde ist. «Es ist tatsächlich so, dass zwei Kinder dreimal so viel Arbeit sind wie eines.» Zumal Tochter Sophie, 2, in einem Alter ist, «in dem sie in der kleinstmöglichen Zeit das grösstmögliche Chaos veranstalten kann». So verbringe sie manchmal nach dem Zubettgehen der Kinder eine Stunde nur mit Aufräumen – und habe dabei das Gefühl, allem immer einen Schritt hinterher zu sein: «den Kindern, dem Job, dem Sozialleben. Aber das ist momentan halt einfach so: Ich bin in der Rushhour des Lebens.»