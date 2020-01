Ab diesem Alter sollten Kinder lernen, Danke zu sagen

Doch was wenn das Kleine partout den Mund nicht aufmacht? «Dann kann man ein Kind auch mal an der Hand nehmen und gemeinsam grüssen oder danken», so Baldini. Ein Tabu sei hingegen, das Kind in der Öffentlichkeit blosszustellen oder es gar zu beschimpfen. «Ein ‹Wie sagt man?› bringt das Kind nur in eine unangenehme Situation», erklärt Baldini. Besser sei, es dem Nachwuchs ein wenig auf die Sprünge zu helfen. «Na, schmeckt das Würstchen? Wollen wir das dem Metzger sagen?» oder «Dir geht es heute aber wieder gut. Da bedanken wir uns fest dafür, gäll Mia?»