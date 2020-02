In meiner Verwirrung habe ich alle meine Freundinnen nach ihrer Meinung gefragt. Das Spannende: Allen ging es gleich, alle waren erst verunsichert, doch alle haben am Ende ihre Kinder trotzdem geimpft. Eine Freundin sagte zu mir: «Romina, unser Entscheid war auch solidarisch. Wenn nämlich nun plötzlich alle Eltern ihre Kinder nicht mehr impfen, dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir vor der Einführung der Impfungen waren. Wollen wir das tatsächlich? Somit ist es doch auch solidarisch, sich für das Impfen zu entscheiden.»