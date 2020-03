Liebe Nola, hast du deine Kinder mal gefragt, weshalb sie sich so verhalten? Was treibt sie an? Stört sie etwas an der Bekanntschaft? Wird ein Kleines vielleicht geplagt oder ausgeschlossen? Fürchten sie sich zum Beispiel vor dem Familienhund? Oder fehlt ihnen die Aufmerksamkeit, da du durch das Gespräch abgelenkt bist?