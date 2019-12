Liebe Zoé, vermutlich würden sich deine Kinder auch unnötig Hoffnungen machen. Gerade wenn sie noch klein sind und es geniessen, die Eltern gemeinsam um sich zu haben. Als Kind hätte ich wohl so gedacht. Noch heute glaube ich bis zum Ende an das Gute und hoffe auch dann noch, wenn der Zug längst abgefahren ist. Als Eltern kommt man aber nicht darum herum, Klarheit zu schaffen. Was ist im nächsten Jahr? Was die Jahre darauf? Deine Kinder werden wieder stürmen und gemeinsam feiern wollen.