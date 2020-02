Was möchte dein Sohn denn lernen? Snowboarden oder Skifahren? Falls es ihm keine Rolle spielt und er schlicht nur mit seinen Jungs auf die Piste will, empfehle ich euch mit dem Snowboarden zu starten. Der Vorteil: Snowboarden lernen die meisten Kinder in wenigen Tagen. Laut Tanja Kalbermatten von der Skischule Saas Fee ist es ähnlich wie Trotti fahren.