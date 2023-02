Sollten Kinder erst Skifahren oder Snowboarden?

Die Worte meines Vaters habe ich noch deutlich in den Ohren. «Jetzt fahren wir erst noch eine Weile Ski. Später kannst du immer noch Snowboard fahren», entschied er. Alles stänkern half nichts, er schlug sämtliche Gegenargumente in den Wind. So fuhr ich brav drei Wochen Ski pro Jahr. Bis ich mit 13 Jahren zum ersten Mal auf das Brett durfte und meine Skier fortan im Keller lagerten.