Die Vorteile von Babytragen liegen auf der Hand: Du hast beide Arme frei, kannst rüsten, backen, kochen, putzen, und hast dein Kleines ständig bei dir, was für die Bindung gerade in den ersten Monaten entscheidend ist. Mit dem Kind in der Tragehilfe kommst du aber auch gut ins Tram, in den Zug, durch die Läden, ja kannst shoppen oder auch mal einen Schuh anprobieren – und falls dein Baby hungrig ist, kannst du es zur Not auch mal on the go stillen. Gut geeignet dafür sind Hemden mit Knöpfen oder Shirts mit weitem Ausschnitt. Ein Nuschi übers Köpfchen (aber Vorsicht, die Atemwege sollten frei blieben) und die Zwischenmahlzeit bleibt unbemerkt.