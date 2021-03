Warum Strafen unseren Kindern schaden

Laut Lahusen muten wir unseren Kindern generell viel zu viel zu. Ein Zweijähriges kann zum Beispiel noch nicht die Unterhosen täglich und ohne Aufforderung in den Wäschekorb legen, sein Zimmer aufräumen oder die Jacke an den Bügel hängen. «Kleine Kinder sind noch nicht fähig solche Aufgaben alleine zu bewältigen und an alles selbstständig zu denken, sagt Lahusen. «Sie brauchen stets eine Anleitung der Erwachsenen, ein Miteinander und natürlich auch Lob», so die Fachfrau.