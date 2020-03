Die Expertin empfiehlt Eltern, inhaltlich in etwa so zu kommunizieren: «Papi und Mami trennen ihre Liebesbeziehung. Die Gründe dafür gehen nur uns etwas an. Es hat absolut nichts mit euch zu tun, ihr tragt keine Schuld. Wir bleiben für immer eine Familie, daran wird sich auch nie etwas ändern.» Idealerweise räumen Eltern danach ganz ruhig dem Schmerz, der Trauer und vielleicht auch der Wut ihrer Kinder Raum ein – egal, wie lange dieser Prozess dauert. Rissi: «Wenn Kinder ihren Emotionen freien Lauf lassen dürfen, bleiben weniger seelischen Narben zurück.»