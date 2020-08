Meine Frau möchte das Töpfchentraining mit unserer Tochter starten. Unsere Maus ist zwar erst 22 Monate alt, doch in der Heimat meiner Frau, in Schweden, gilt es als normal, die Kinder so früh von der Windel zu entwöhnen. Wir sind hier nicht gleicher Meinung. Was hältst du für sinnvoll? Und sind deine Kinder die Windeln losgeworden? — Sandro