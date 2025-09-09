Forscher entfernen überzähliges Chromosom bei Down-Syndrom

Die häufigste dieser genetischen Veränderungen ist Trisomie 21, auch als Down-Syndrom bekannt. In der Schweiz betrifft es rund eines von 700 Kindern, die geboren werden. Sie weisen 47 statt die üblichen 46 Chromosomen auf. Dieses Extra-Chromosom 21 kann zu körperlichen Merkmalen, Entwicklungsverzögerungen, Herzfehlern oder Lernschwierigkeiten führen.