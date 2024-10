12 Wahrheiten über mein Leben als Nesthäkchen

Ihr Tagebuch, mein Fehler

Ich habe tatsächlich im Tagebuch meiner Schwester gelesen. Alle kleinen Geschwister in unserem Umfeld haben es getan. Ich fühle mich immer noch sehr schlecht. Und bin froh, dass da nichts drinstand, das top secret war. Primär ging es darum, in wen sie gerade verknallt war. Und da sie mit all ihrer Liebe zu all den Buben sehr offen umging, mehr noch, sie allen ungefragt aufdrängte, ist mein Gewissen ein mini bisschen weniger mies. Aber es ist schon immer noch sehr schlecht.