Memory zeichnen

Für ein Riesenmemory mit Activity-Komponente malen die Kinder verschiedene Gegenstände wie Steine, Nüsse, Blätter, Becher oder Bälle, die sie in ihrer Umgebung sehen, in Quadrate auf den Boden und decken sie ab (zum Beispiel mit einem Blatt). Je zwei Spieler decken eines auf, wer den abgebildeten Gegenstand schneller herholt und auf dessen Ebenbild am Boden legt, darf ihn zu sich nehmen. Wer hat am Schluss am meisten gesammelt?