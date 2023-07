Zielwurf

Wer trifft den Pingpongball in Becher oder Eimerchen, die ihr in verschiedenen Distanzen aufstellt? Schwierigkeitsgrad erhöhen: Statt mit der Hand mit dem Schläger schiessen. Weiter erhöhen: Das Ziel indirekt zu treffen versuchen, den Ball also so an die Wand schlagen, dass er nach dem Abprallen in ein bestimmtes Ziel trifft (Eimer, gekreideter Kreis).