10. Mehr Romantik

Zeit zu zweit geniessen, sei dies an einem langen Abend zuhause bei einem gemeinsam gekochten Znacht mit einer guten Flasche Rotwein, einem Picknick am See am Sonntagmorgen oder bei einer Paar-Massage in den Ferien am Strand. Für kinderfreie Paare alles einfache und spontane Unternehmungen, für Eltern eine planerische Herausforderung. Kinder machen Paare im Alltag oft mehr zu einem funktionierenden Betreuungsteam, als einem Liebespaar.