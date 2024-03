Schoggi-Fondue, Schoggi-Spende, Schoggi-Gesichtsmaske

27 Ideen zur Verwertung von Osterhasen-Schoggi

Was tun mit all der Schokolade, die nach Ostern übrig bleibt, weil wir vorerst einfach schon genug Schoggihasen verdrückt haben? Vom traditionellen Schokoladekuchen-Rezept, über eine Spende an Bedürftige, bis hin zu einer regenerierenden Gesichtsmaske aus Osterschokolade – hier sind 27 Ideen.