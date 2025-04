Darauf sollte man beim Holzschnitzen mit Kindern achten

Felix Immler, Schnitz-Experte bei Victorinox und Autor des Buches «Werken mit dem Taschenmesser» sagt jedoch: «Taschenmesser sind nicht gefährlicher als ein Fahrrad oder ein Skateboard. Man muss Kindern nur beibringen, damit umzugehen.» In der Regel sind Kinder ab zirka fünf Jahren in der Lage, ein Messer richtig zu halten und verfügen dann auch über die nötige Kraft zum Holzschnitzen. Zudem gibt es Kinder-Sackmesser mit abgerundeter Klinge. Am Ende liegt es aber natürlich im Ermessen der Eltern, wann sie ihren Kindern das Schnitzen beibringen möchten.