Darum streiten Geschwister in den Ferien besonders häufig

Das Familienleben ist oft hektisch: Das kleinere Kind muss in die Kita gebracht werden, das grössere sollte alle Unterlagen für die Schule einpacken und mindestens ein Elternteil muss in der Regel trotz morgendlichem Chaos rechtzeitig bei der Arbeit auftauchen. Am Nachmittag und Abend geht es häufig ähnlich weiter: Vielleicht muss ein Kind ins Fussballtraining, das andere in den Musikunterricht chauffiert werden. Bei all diesem Stress freut man sich jeweils besonders auf bevorstehende Ferien.