Das hilft Kindern gegen Reiseübelkeit

Man hat es sich seit Wochen in den schönsten Farben ausgemalt: Sonne, Strand und gute Laune. Einfach mal Zeit, um mit der ganzen Familie die Seele baumeln zu lassen. Doch bevor man sich so richtig entspannen kann, kommt für Mütter und Väter oft der Härtetest. Egal, ob man seinen Sehnsuchtsort nun mit dem Auto oder per Flugzeug erreichen möchte: Viele Kinder leiden unter Reiseübelkeit. Und dann ist die gute Stimmung natürlich rasch im Eimer.