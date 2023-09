Eine preiswerte Alternative

So eine Stadtrundfahrt für die ganze Familie kann allerdings ganz schön ins Geld gehen. Anstatt des teuren Touri-Busses könnt ihr auch einfach einen der regulären Stadtbusse nehmen. Auf den Routen der Busse Nummer 9, 11 und 24 seht ihr die meisten der beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Die Busse sind auch eine tolle Alternative zur U-Bahn, zwar langsamer, aber dafür sieht man unterwegs vieles, und ein weiteres Plus für Familien mit kleinen Kindern: Das mühsame Treppensteigen entfällt (nur vereinzelte U-Bahn-Stationen sind Rollstuhl- und ergo Kinderwagen-gerecht). Bezahlen könnt ihr übrigens direkt in den Bussen per Kreditkarte.