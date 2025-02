Die Ferien-Alternative zu überfüllten Skipisten

Tageseintritt Kinder (3 bis 11 Jahre): zwischen 79 und 108 Franken

Tageseintritt Erwachsene (ab 12 Jahren): zwischen 83 und 114 Franken

Übernachtung: Disney Hotel, Newport Bay Hotel, Disney Hotel New York The Art of Marvel, Sequoia Lodge, Hotel Cheyenne. Das Disney Hotel liegt direkt am Eingang des Parks. Die anderen Hotels sind zwischen 10 und 20 Gehminuten vom Park entfernt, bieten aber auch Shuttle Services an.

Vorteile eines Aufenthalts im Hotel: Eintritt eine Stunde vor offizieller Türöffnung, Frühstück mit Disney Charakteren

Kosten: für eine vierköpfige Familie für zwei Nächte und drei Tageseintritte zwischen 1100 und 1500 Franken (Sequoia und Cheyenne), 1300 und 2400 Franken (Newport Bay und New York The Art of Marvel) oder 2300 bis 3700 Franken (Disney Hotel)

Anreise: Zug ab Zürich HB oder Basel mit dem TGV via Paris Gare de Lyon, ab dort 30 Minuten mit der Métro bis Disneyland