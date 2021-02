Heute steht I’m a Girly bei einem Umsatz im einstelligen Millionenbereich, knapp 100 000 verkauften Artikeln und zehn Angestellten. Es gibt drei Produktlinien, die 59 bis 129 Franken kosten. Produziert wird in China. Verkauft im Franz Carl Weber, in Europa, China, Amerika – und so landen die Puppen in prominenten Haushalten bei Madonna, den Beckhams oder den Federers, deren Töchter alle grossen Gefallen an einer Girly gefunden haben.