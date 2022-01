Am Faulhorn ob Grindelwald BE findet sich der Ausgangspunkt der längsten Schlittelabfahrt der Welt: Die «Big Pintenfritz»-Strecke führt über 15 Kilo- und 1600 Höhenmeter. Ein Vergnügen, das man sich ab Bergstation First mit einer zweistündigen Wanderung verdienen muss. Lohnt sich! Infos und Schneebericht: www.jungfrau.ch/schlitteln