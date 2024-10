Diese 9 Gruselfilme dürfen auch die Kleinen schauen

Hotel Transsilvanien (2012)

Im 5-Sterne-Luxushotel Transsilvanien dürfen Skelette, Mumien, Werwölfe und andere Gruselgestalten in Ruhe Ferien machen, ohne von Menschen gestört zu werden – die sind hier nämlich nicht willkommen. Trotzdem schafft es ein menschlicher Rucksacktourist ins Hotel von Dracula einzuchecken, was den Monstern überhaupt nicht passt. Oben drauf verliebt der sich auch noch in die Tochter von Hotelmanager Dracula.