Diese Fakten zum Muttertag werden euch überraschen

Teure Geschenke:

In den USA geben die Menschen bloss an Weihnachten mehr Geld für Geschenke aus, als am Muttertag. In der Schweiz sind die Ausgaben für Muttertags-Geschenke vermutlich deutlich tiefer. Dennoch profitieren Blumenläden und Restaurants auch bei uns stark vom Muttertag. 2016 sagte Gastro Suisse gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone, am Muttertag seien die Umsätze doppelt so hoch wie an einem normalen Sonntag. Der Blumenverkauf zum Muttertag entspricht gemäss Aussagen des Floristenverbandes gar dem drei- bis achtfachen eines normalen Tagesumsatzes.