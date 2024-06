Diese Keime lauern im Schwimmbad

Bindehautentzündung

Rote, brennende oder tränende Augen liegen nicht primär am Chlorwasser, sondern an Keimen oder dem Harnstoff, der sich im Schwimmbad mit dem Chlor verbindet. In dieser Verbindung reizt das Chlor die Schleimhäute und Keime können leichter in die Bindehaut eindringen und diese entzünden. Augentropfen können helfen – klingt das Brennen nach einigen Tagen nicht ab, solltet ihr zum Augenarzt gehen.