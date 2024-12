Zeitlose Klassiker

Diese Spielwaren kommen nie aus der Mode

Weihnachten ist sozusagen in Griffnähe – und viele Eltern, Göttis und Tanten wissen immer noch nicht,mit welchem Geschenk man den Kindern eine Freude bereiten könnte. Was ist bei Kindern aktuell überhaupt im Trend? Vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Mit gewissen Klassikern unter den Spielwaren kann man kaum etwas falsch machen.