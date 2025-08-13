Die Sache mit dem Du: Beim Wandern ist es üblich, einander zu grüssen. In der Höhe verlieren gewisse Höflichkeiten dagegen an Bedeutung – plötzlich ist ein «Du» genauso freundlich wie ein «Sie». Rémy Kappeler, Redaktionsleiter des Magazins DAS WANDERN, erklärt, ab welcher Höhe ihr drauflos duzen dürft: «Je nach Quelle gilt dieses ungeschriebene Gesetz ab 1000 oder 2000 Metern Höhe. Aber ich finde, man darf auch darunter alle anderen Wanderinnen und Wanderer duzen – wenn die Anzahl der Mitwandernden es zulässt. Wir teilen dasselbe Hobby, und unsere Herzen schlagen für dieselben Werte.» Viel wichtiger als Duzen oder Siezen sei sowieso die Freundlichkeit, mit der dies gemacht werde.