Schritt 3: Die Couverts verleimen

Sind die Fächer der Mappe vorbereitet, klebt man sie zu einem Stapel zusammen. Dazu die Oberfläche eines auf dem Tisch liegenden Couverts mit Leim bestreichen. An beiden Seiten bleibt ein daumenbreiter Streifen leimfrei. Das nächste Couvert auflegen und dessen Oberfläche gleich bepinseln. So fährt man weiter, bis alle Couverts in einem Stapel verbunden sind.