Eine Ode an die Blockflöte

Verena Michel-Rechsteiner spielt seit 60 Jahren Blockflöte. Die inzwischen pensionierte Blockflötenlehrerin und ehemalige Primarlehrerin studierte Blockflöte am Konservatorium Biel und Violine an der Abraham Comfort in Winterthur. Von 1980 bis 1999 unterrichtete sie an der Pädagogischen Hochschule in Zofingen. 1997 gründete Verena Michel die Blockflötenschule in Magden AG. Bis heute nimmt sie unregelmässig Flötenstunden beim Schweizer Blockflötenstar Maurice Steger.