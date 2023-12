Geschenkidee für die ganze Verwandtschaft

Eine Überraschung, die immer grösser wird

Ihr hirnt an einer Geschenkidee herum, die nicht nur der Tochter und dem Neffen, sondern auch Opa, Tante, Grosi und den Nachbarn Freude bereitet? Wir verraten euch ein Geschenk, das Gross und Klein Spannung, Spiel und Spass bietet, und zwar über mehrere Monate. Ein weiteres Plus: So gross das Vergnügen, so klein der Preis!