Von der Natur inspiriert, aber modern inszeniert: Die Eierfärbemethode mit kalter Butter ist so einfach, dass schon Kleinkinder damit hübsche Ergebnisse erzielen. Einfach eine Hand in eine Plastiktüte stecken und die Tüte von aussen mit etwas kalter Butter abtupfen. Dann mit der Hand in der Tüte nach einem Hühnerei greifen und es kurz umfassen. Anschliessend kommt das Ei in ein kaltes Bad aus Wasser und Lebensmittelfarbe. Die fettigen Stellen nehmen keine Farbe an. Das Resultat ähnelt gesprenkelten Wachteleiern.