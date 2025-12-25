Wenns draussen kalt und dunkel ist tut, Frischluft trotzdem gut. Geniessen kann man sie auf zahlreichen Lichter- und Engelwegen im ganzen Land. Eine kleine aber feine Auswahl:
Laternenweg Crans- Montana VS
Durch unberührte Naturlandschaft führt die zwei Kilometer lange Strecke, unter anderem dem Moubra- und dem Étang-Long-See entlang. Kinderwagen sind nicht erlaubt, geöffnet bis am 8. März 2026. crans-montana.ch
Laternenweg Sattel-Hochstuckli
Jeden Samstagabend bis zum 28. Februar 2026 wird die Rundstrecke über die spektakuläre Hängebrücke von vielen Lichtern erleuchtet. Preis: CHF 30.– pro Person inklusive Berg- und Talfahrt mit der Drehgondelbahn. sattel-hochstuckli.ch
Lichterweg Thalwil ZH
Mehr als 1000 LED-Lämpchen beleuchten im Naherholungsgebiet Mettli den Weg. Dieser verbindet die Gemeinden Oberrieden und Thalwil. Es gibt eine «Chäs-Hütte» und einen Glühweinstand. Bis am 31. Dezember. los-locos.ch
Laternliweg Schwägalp
Er führt vom Gasthaus Passhöhe auf 1285 Metern über Meer durch den Natur-Erlebnispark, mit verschneiten Wäldern und Punschstationen. Erleuchtet von Dutzenden Petrollampen. Möglichkeit zum Fondue- oder Racletteplausch. Bis 1. März 2026. saentisbahn.ch
Lichterweg Baar ZG
Entlang der eineinhalb Kilometer langen Strecke am Fuss der Baarburg strahlen gegen 2000 LED-Lampen. Der Weg führt vorbei an der Heiligkreuzkapelle (Bild), einem Ort der Besinnung. Feuer beim Waldsofa. In Betrieb bis 4. Januar 2026. lichterweg-baar.ch
Noch mehr Lichterpracht
Auch hier gehts weihnachtlich zu und her:
- Adelboden BE Zu bewundern gibts sechs Bilder, welche die Weihnachtsgeschichte darstellen. adelbodner-wiehnachtswäg.ch
- Estavayer-le-Lac FR Der Krippenweg lädt zum Rundgang durch die mittelalterlichen Gassen. Die 70 Kunstwerke schufen Einheimische. fribourg.ch
- Gelterkinden BL 600 Sterne und Laternen weisen den Weg durchs Dorf. An zwölf Stationen wird bis am 26. Dezember eine Geschichte dargestellt. stäärnewääg.ch
- Gisikon LU Der ein Kilometer lange Weg führt durch unberührte Natur, vorbei am von Kerzen beleuchteten Weiher zum Kneipp-Garten, wo eine Weihnachtskrippe steht. lichterweg-gisikon.ch
- Heiligenschwendi BE Der Weihnachtsweg führt auf einem Rundkurs zu sechs Stationen, bei denen mit handgearbeiteten Puppen die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt wird. heiligenschwenditourismus.ch