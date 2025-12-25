Schweizer Illustrierte Logo

Ausflugstipps für die Altjahrswoche

Entdeckt mit uns aussergewöhnliche Lichter- und Engelwege

Raus in die hoffentlich verschneite Natur und immer schön den Liechtli nach! Landauf, landab laden Lichterwege zu romantischen Spaziergängen.

White old lantern hanging from a tree branch. Photographed during Christmastime in Finland. You can see some snow and trees in addition to the lantern in this photo. Semicloseup.

Lichterwege bringen Wärme und Freude in die dunkle Jahreszeit. 

Getty Images/iStockphoto

Wenns draussen kalt und dunkel ist tut, Frischluft trotzdem gut. Geniessen kann man sie auf zahlreichen Lichter- und Engelwegen im ganzen Land. Eine kleine aber feine Auswahl: 

Laternenweg Crans- Montana VS

Keystone

Durch unberührte Naturlandschaft führt die zwei Kilometer lange Strecke, unter anderem dem Moubra- und dem Étang-Long-See entlang. Kinderwagen sind nicht erlaubt, geöffnet bis am 8. März 2026. crans-montana.ch

Laternenweg Sattel-Hochstuckli

HO via SATTEL-HOCHSTUCKLI AG

Jeden Samstagabend bis zum 28. Februar 2026 wird die Rundstrecke über die spektakuläre Hängebrücke von vielen Lichtern erleuchtet. Preis: CHF 30.– pro Person inklusive Berg- und Talfahrt mit der Drehgondelbahn. sattel-hochstuckli.ch

Lichterweg Thalwil ZH

Copyright: André Springer

Mehr als 1000 LED-Lämpchen beleuchten im Naherholungsgebiet Mettli den Weg. Dieser verbindet die Gemeinden Oberrieden und Thalwil. Es gibt eine «Chäs-Hütte» und einen Glühweinstand. Bis am 31. Dezember. los-locos.ch

Laternliweg Schwägalp

Daniel Ammann

Er führt vom Gasthaus Passhöhe auf 1285 Metern über Meer durch den Natur-Erlebnispark, mit verschneiten Wäldern und Punschstationen. Erleuchtet von Dutzenden Petrollampen. Möglichkeit zum Fondue- oder Racletteplausch. Bis 1. März 2026. saentisbahn.ch

Lichterweg Baar ZG

PR

Entlang der eineinhalb Kilometer langen Strecke am Fuss der Baarburg strahlen gegen 2000 LED-Lampen. Der Weg führt vorbei an der Heiligkreuzkapelle (Bild), einem Ort der Besinnung. Feuer beim Waldsofa. In Betrieb bis 4. Januar 2026. lichterweg-baar.ch

Noch mehr Lichterpracht

Auch hier gehts weihnachtlich zu und her:

  • Adelboden BE Zu bewundern gibts sechs Bilder, welche die Weihnachtsgeschichte darstellen. adelbodner-wiehnachtswäg.ch
  • Estavayer-le-Lac FR Der Krippenweg lädt zum Rundgang durch die mittelalterlichen Gassen. Die 70 Kunstwerke schufen Einheimische. fribourg.ch
  • Gelterkinden BL 600 Sterne und Laternen weisen den Weg durchs Dorf. An zwölf Stationen wird bis am 26. Dezember eine Geschichte dargestellt. stäärnewääg.ch
  • Gisikon LU Der ein Kilometer lange Weg führt durch unberührte Natur, vorbei am von Kerzen beleuchteten Weiher zum Kneipp-Garten, wo eine Weihnachtskrippe steht. lichterweg-gisikon.ch
  • Heiligenschwendi BE Der Weihnachtsweg führt auf einem Rundkurs zu sechs Stationen, bei denen mit handgearbeiteten Puppen die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt wird. heiligenschwenditourismus.ch
