Der Ja-Tag

Kinder lieben vieles, was Erwachsene lieber aus dem Alltag verdrängen: Schmutz, Zucker, Nasenbohren. In den Sommerferien zu Hause ist der beste Moment, um zu all diesen Dingen einfach hemmungslos Ja zu sagen. Spielt, esst und tut einen Tag lang das, was sich die Kinder wünschen. Lasst euch aufs Abenteuer ein und sagt zu allem freudig «Ja!». Das wird ganz bestimmt unerwartet komisch! Zur Einstimmung könnt ihr euch ja einen Filmabend gönnen und gemeinsam den Hollywood-Blockbuster «Yes Day» gucken.