Wieso tragen Männer keine Stöckelschuhe? Nun, das war nicht immer so. Die Ausstellung «Geschlecht» im Stapferhaus Lenzburg (noch bis 31. 10. 2021) räumt mit Stereotypen zu den Geschlechtern auf und erklärt, wieso das Geschlecht bereits im Mutterleib eine so zentrale Rolle spielt für uns. Keine Sorge, Kinder sind mit der Thematik nicht überfordert. «Für Kinder haben wir eine spezielle Spur durch die Ausstellung erarbeitet, die zu kindgerechten Inhalten führt. Während Eltern die Geschlechtergeschichte entdecken und sich mit Gleichstellung, Sexualität und Geschlechterrollen auseinandersetzen, können sich Kinder verkleiden, Bilder ausmalen und ein Märchen hören. Im Erlebnisraum kann sich die ganze Familie an fünf Posten spielerisch mit Männlichkeit und Weiblichkeit auseinandersetzen: Wie sitzt ein Mann? Wie läuft eine Frau? Wer trägt Nagellack und wer macht Klimmzüge?»