Für jedes Alter eine Ostereier-Färbetechnik

Filzstift-Farbwunder

Schön marmoriert werden eure Ostereier mit dieser Methode: Ein Küchenpapier mit Filzstift bemalen – man kann Linien zeichnen oder ganze Flächen einfärben. Dann ein weisses gekochtes Ei in Küchenpapier einpacken und das Päckli von aussen mit einem Wasserspritzer feucht machen. So überträgt sich die Filzstiftfarbe auf die Eierschale. Je feuchter das Papier, desto fliessender die Übergänge. Unbedingt Filzer mit Lebensmittelfarbe verwenden (gibts in der Backwarenabteilung), sonst können Schadstoffe aufs Ei übergehen.