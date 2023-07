Im Garten

Die einfachste Möglichkeit, falls ihr einen Garten habt: Verlegt die Kinderparty in den Garten, stellt alles parat, was ihr an Fahrgeräten, Bällen, Kreide, Seifenblasen, Outdoor-Spielen da habt – und staunet, was für einen entspannten Nachmittag ihr erleben werdet. Die Quizfragen und Spielideen, die ihr für den Notfall parat gemacht habt, könnt ihr wahrscheinlich unbenützt dem Altpapier zufügen.